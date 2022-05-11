Taksici 3 yaşındaki Doby isimli sokak köpeğini ezdi, can çekişmesini izledikten sonra arkasına bakmadan gitti - Son Dakika
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Taksici 3 yaşındaki Doby isimli sokak köpeğini ezdi, can çekişmesini izledikten sonra arkasına bakmadan gitti

11.05.2022 15:07

Maltepe'de bir taksici, sokak üzerinde bulunan 3 yaşındaki Doby isimli sokak köpeği ezdikten sonra bir süre köpeğin can çekiştiğini izledi ve oradan ayrıldı. Araç altında kalan köpeğin bacaklarında kırıklar oluştu.

Ara sokaktan ana caddeye hızla ilerleyen bir taksi şoförü, sokak üzerinde bulunan 3 yaşındaki Doby isimli köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek taksinin tekerleği altında bir süre can çekişirken taksi şoförü de can çekişen köpeği bir süre izledikten sonra arkasına bakmadan kaçtı. Araç altında kalan köpeğin bacak ve kalça kısmında kırıklar olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin köpeğe çarptığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ara sokaktan ana caddeye ilerleyen bir taksici, sokak üzerinde bulunan köpeğe çarpıp köpeğin can çekiştiği anları bir süre izledikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

"HAYVANI ORADA BIRAKIP GİDİYOR"

Konu hakkında konuşan Birol Dikal, "Taksici köpeğin üstünden geçiyor. ve kapıyı açıp izlemesine rağmen hayvanı orada yaralı şekilde bırakıp gidiyor. Hatta köpek kafasını çekmeseymiş bir tur daha ezilecekmiş. Hayvan kendini son anda atıyor. O kadar kötü durumdaydı ki, bizimkiler yarım saat falan görmemiş. Sonrasında fark ettik. ve fark ettikten sonra da annesi başındaydı ve kötü durumdaydı, ciddi kötü durumdaydı. Biz veterinere götürdük. Hala iyileşme sürecinde zaten.

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"KÖPEĞE YAPILAN YARIN BİR İNSANA YAPILIR"

Kalça kemiğinde 13 santimlik kayma oldu. Bunun röntgen görüntüleri de mevcut. Kemiklerde yer yer çatlaklar, kırıklar var. Hayvan şu an arabalardan bile korkuyor, arabalara bile yanaşmak istemiyor. Kazadır bu olur, insanlık hali hepimiz kaza yapabiliriz ama çarpıp bu halde bırakması bizim en çok zorumuza giden durum. Bu köpeğe yapılan yarın bir insana da yapılır. Yetkililerden taksicinin hemen bulunmasını istiyorum" dedi.

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Tragger, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksici 3 yaşındaki Doby isimli sokak köpeğini ezdi, can çekişmesini izledikten sonra arkasına bakmadan gitti - Son Dakika


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