Taksici almayınca yolcular tepki gösterdi: O anlar kamerada - Son Dakika
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Taksici almayınca yolcular tepki gösterdi: O anlar kamerada

20.03.2023 11:45

Taksici almayınca yolcular tepki gösterdi: O anlar kamerada Esenyurt'ta taksici ile yolcu arasında "Ben oraya gitmiyorum" tartışması Esenyurt'ta taksiye binmek isteyen iki kişi, şoförün "Oraya gitmiyorum" cevabını duyunca tepki gösterdi.

Taksici almayınca yolcular tepki gösterdi: O anlar kamerada

Esenyurt'ta taksici ile yolcu arasında "Ben oraya gitmiyorum" tartışması

İSTANBUL - Esenyurt'ta taksiye binmek isteyen iki kişi, şoförün "Oraya gitmiyorum" cevabını duyunca tepki gösterdi. Kısa süreli tartışma sonunda şoför yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde E-5 Otoyolu Esenyurt mevkiinde yaşandı. İddiaya göre taksi durduran iki kişi, gidecekleri yeri söyledi. Taksici ise yolcuları almayarak, "Ben oraya gitmiyorum" dedi. Gelen bu cevap üzerine taksici ile yolcular arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayın ardından taksi şoförü yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksici almayınca yolcular tepki gösterdi: O anlar kamerada - Son Dakika


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