Taksici aracında bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksici aracında bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

Taksici aracında bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

7 saat önce

Taksi şoförü Sebahattin Put, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldığı müşterisinin unuttuğu, içerisinde 3 bin 300 Euro olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Taksici aracında bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti, System.String[]

Taksi şoförü Sebahattin Put, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldığı müşterisinin unuttuğu, içerisinde 3 bin 300 Euro olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Taksi Kooperatifi'nde(SAWKOP) taksicilik yapan Sebahattin Put, 11 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından yolcusunu aldı. 4 kadın yolcusunu Kayaşehir'e bırakan taksi şoförü Put, dönüş yolunda mola verdiği sırada, aracının arka koltuğunda cüzdan buldu. Cüzdana biraz baktıktan sonra içinde yüklü miktarda para olduğunu gören taksi şoförü, durumu durak yetkililerine haber verdi. Durakta güvenlik kameraları önünde cüzdanı inceleyen yetkililer, içerisinde 16 adet 50 Euro ve 25 adet 100 Euro olduğunu fark etti. Yetkililer, incelemelerin ardından yolcuya ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na cüzdanına almaya gelen yolcunun, cüzdanın bulunmasından mutlu olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Sebahattin Put'un ise ödüllendirildiği belirtildi.

Sebahattin Put, 'SAWKOP'da taksi şoförüyüm. 11'i akşamı, 4 kadın yolcuyu hatlardan aldım, Kayaşehir'e götürdüm. Yolcumu indirdikten sonra tekrar durağıma gelmek için hareket ettim. Yolda mola verdiğim yerde, müşterimizin cüzdanını düşürdüğünü fark ettim. Cüzdanın kenarını açtığımda Euro'ları gördüm orada. Hemen müdürümüze telefon açtım. O da direkt durağa intikal etmemi söyledi. Kameraların karşısında cüzdanın içerisinde ne çıktıysa onu tutanağa geçtik. İçerisinden 1 kimlik, 100'lük şeklinde 2 bin 500 Euro ile 50'lik olarak 800 Euro çıktı. Tutanaklar eşliğinde müdürlerimiz müşteriye parasını ve cüzdanını teslim etti dedi.

Taksi şoförü Put, müşterinin kendisine parasının teslim edildiğinden mutlu olduğunu belirterek, 'Çok sevindi. Mutlu oldu. İki tane kız çocuğu gelmişti. Dört tane kadınlardı. Sevindiler, mutlu oldular diye konuştu.

Sabiha Gökçen, Kayaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:27 Kaynak: DHA
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