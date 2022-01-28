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TAKSİCİ ARACINDAKİ KADIN CİNAYETİNİ ANLATTI - Son Dakika

TAKSİCİ ARACINDAKİ KADIN CİNAYETİNİ ANLATTI

28.01.2022 15:09

Pendik'teki kadın cinayeti.

Pendik'teki kadın cinayeti..

Aracında bıçaklı dehşeti yaşayan taksi sürücüsü o anları anlattı

Taksici : Artık taksicilik yapabileceğimi sanmıyorum

Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL DHA - PENDİK'te Nermin Celep'i bıçaklandığı taksinin sürücüsü, "Arkamı döndüğümde kadını bıçaklıyordu. Sonrasında kapıyı açıp kadını kurtarmaya çalıştım" dedi.

"YERDEN ALDIĞIM KAR PARÇASINI BAŞINA KOYDUM"

Pendik'te dün öğle saatlerinde Ramazan Su (40), evlilik hazırlığı yaptığı Nermin Celep (44)'i taksinin içinde bıçaklayarak öldürdü.

Olayın en yakın tanığı taksici Ömer Faruk Kuzubaşoğlu yaşananları anlattı.

Kuzubaşoğlu, "Ramazan Su isimli kişi bana Sahra sokağa gitmemi söyledi. Oraya gittik. Hanımefendi araçtan inmek istemedi. Kadını orada darp etti. Oradan sesleri duyan bir komşuyla çifti ayrıldık. Sonrasında hanımefendinin kafasında bir şişlik oluşmuştu. Bana 'kafama buz koyar mısın' dedi. Ben de yerden aldığım kar parçasını başına koydum. Sonrasında Ramazan Su eve girip çıktı. Bir şey olmamış gibi araca bindiler" dedi.

"KAPIYI AÇIP KADINI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

"100- 150 metre ilerledikten sonra kadını araç içerisinde bıçaklamıştı" diyen taksici, "Ben sesleri duyunca kadına tekrar vurduğunu sandım. Arkamı döndüğümde kadını bıçaklıyordu. Sonrasında kapıyı açıp kadını kurtarmaya çalıştım. Tartışıyorlardı. Araya girip saldırganı uzaklaştırmaya çalıştım ama fayda etmedi. Fırsatı ilk bulduğumuz da hanımefendiyi taksiye binmesi için müdahale ettim o da zaten bindi. En yakın hastaneye yetiştirdim kendisini. Hastaneye yetiştirdiğim de bilinci de açıktı. Hastaneye vardığımız da arka camı da açtım, nefes alsın, bilinci yerinde kalsın diye. Sürekli 'sakın olun iyisiniz' dedim. Hastanenin ambulans girişinde durdum. Kornaya bastım, hastane görevleri sedye getirdiler. Kendisine 'inebiliyor musun abla' dedim, o da 'inemiyorum' diye cevap verdi. Hastane görevleri yardımcı oldu. Sedye birlikte hastaneye girdi. Bende hastane polisin yanında beklerken bir saat sonra kadının vefat ettiği haberi geldi" diye konuştu.

"BEN ARTIK TAKSİCİLİK YAPABİLECEĞİMİ SANMIYORUM"

Kuzubaşoğlu, "Araca bindiklerinden itibaren gergin bir ortam yoktu. Günlük hayattan şeyler konuştuk, araba içerisinde herhangi gibi bir sorun yoktu" dedi. Taksi sürücüsü, kadının karnından bıçaklandığını da belirti.

Yedi yıldır taksici olan Kuzubaşoğlu, "Büyük ihtimal taksicilik yapabileceğimi zannetmiyorum. Gerçekten kötü bir durum. Psikolojim yerinde değil" ifadelerini kullandı.

TAKSİCİ ARACINDAKİ KADIN CİNAYETİNİ ANLATTI
TAKSİCİ ARACINDAKİ KADIN CİNAYETİNİ ANLATTI
TAKSİCİ ARACINDAKİ KADIN CİNAYETİNİ ANLATTI

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Pendik, Taksi, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİCİ ARACINDAKİ KADIN CİNAYETİNİ ANLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİCİ ARACINDAKİ KADIN CİNAYETİNİ ANLATTI - Son Dakika
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