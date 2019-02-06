Son Dakika Haberleri: Taksici, Araçta Unutulan Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Taksici, Araçta Unutulan Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

56 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde taksi şoförü, Ürdünlü turiste, araçta unuttuğu, içinde 2 bin dolar bulunan cüzdanını teslim etti.

Taksici, Araçta Unutulan Cüzdanı Sahibine Teslim Etti, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde taksi şoförü, Ürdünlü turiste, araçta unuttuğu, içinde 2 bin dolar bulunan cüzdanını teslim etti.

Taksi şoförü Sait Tıkmak, müşterisi Ürdün uyruklu 57 yaşındaki Jabril Awad Muhammed Alzidan'ı, gideceği Mahmutlar Mahallesi'ne bıraktı. Tıkmak, daha sonra babasının rahatsızlığı nedeniyle Antalya'ya gitti.

Bir süre sonra Alzidan, cüzdanını düşürdüğünü belirterek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine başvurdu.

Ekiplerce Alanya Şoförler Odasına bilgi verilmesinin ardından taksi şoförü Tıkmak, aracın arka koltuğunda yaptığı aramada cüzdanı buldu. Antalya'dan gelen Tıkmak, odada, turiste içinde 2 bin dolar olan cüzdanı teslim etti.

Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın bildirilmesinin ardından taksici arkadaşlarıyla irtibata geçtiğini, bu şekilde cüzdanın bulunup turiste teslim edildiğini söyledi.

Ürdün'de üniversitede öğretim üyesi Alzidan ise Türklerin mükemmel ve dürüst insanlar olduğunu belirterek, taksi şoförüne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:13 Kaynak: AA

Ürdün, Alanya, Antalya, Güncel
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