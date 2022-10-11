Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı... O anlar kamerada

11.10.2022 19:02

Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı.

Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı... O anlar kamerada

Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva, İstanbul'da taksici saldırısına uğradı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva, aracına çarpan taksicinin şiddetine maruz kaldı. Taksici, önce şarkıcının burnunu kırdı, kafasını demir bariyerlere çarparak şiddet saçan şoför daha sonra da şarkıcının telefonunu kırarak kayıplara karıştı. Azerbaycanlı şarkıcının taksicinin şiddetine maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Beyoğlu'nda önceki akşam meydana gelen olayda Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva, aracıyla evine giderken sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı. Şarkıcı Bagieva da bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü Azerbaycanlı şarkıcıya önce hakaretler savurdu, ardından saldırmaya başladı. Taksici tarafından darp edilen şarkıcının burnunda çatlak oluştu. Darp sonrası dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva, daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Azerbaycanlı şarkıcının taksicinin şiddetine maruz kaldığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı... O anlar kamerada - Son Dakika

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