Taksici Beste'yi bıçakla yaralayan eski eşi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Taksici Beste'yi bıçakla yaralayan eski eşi tutuklandı

25.12.2022 12:38
Taksici Beste'yi bıçakla yaralayan eski eşi tutuklandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, taksicilik yapan Beste Drama'nın (38), boşandığı eşi ile erkek arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken bıçakla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan eski eş Kenan Yavaş (48), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, taksicilik yapan Beste Drama'nın (38), boşandığı eşi ile erkek arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken bıçakla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan eski eş Kenan Yavaş (48), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Drama'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, 23 Aralık saat 22.00 sıralarında İskele Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Beste Drama'nın bir süre önce boşandığı belediye işçisi Kenan Yavaş ile erkek arkadaşı M.G. (30), telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından, M.G., yanına Beste Drama'yı da alıp, Kenan Yavaş ile buluşmaya gitti. İkili arasında buluşma noktasında yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için araya giren Drama, Kenan Yavaş'ın elindeki bıçakla, karnının sol tarafından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Beste Drama, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Drama, buradan Muğla'daki özel bir hastaneye sevk edildi.Olayın ardından Kenan Yavaş, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Kenan Yavaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda süren Drama'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Eski eşinin öldürdüğü Esma Nur, son yolculuğuna uğurlandı Eski eşinin öldürdüğü Esma Nur, son yolculuğuna uğurlandı Kartalkaya'da kayak ve snowboard sezonu başladı Kartalkaya'da kayak ve snowboard sezonu başladı

Aralık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici Beste'yi bıçakla yaralayan eski eşi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:13 Türkiye yıllar sonra tekrar Van'a odaklanacak! Yerel gazete manşetten duyurdu: Canavar geri döndü
15:10 Hasan Mezarcı yine gündemde! Noel'de doğum gününü kutladı, çevresindekiler "İyi ki doğdun Mesih" tezahüratı yaptı
15:02 Son seçim anketinde vatandaşa "Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?" sorusu yöneltildi! Sonuç en çok CHP'de gündem olacak
14:14 Eski danışmanından Meral Akşener hakkında gündem olacak sözler: Beştepe'de gizlice kiminle görüştünüz?
14:02 Servet değerinde teklifi kabul etmeyen Luis Suarez herkesi şaşkına çevirdi! İşte yeni kulübü
13:48 Sunucu Ece Erken, evine gelen doğal gaz faturasını görünce sosyal medyadan tepki gösterdi
13:05 Kuduz paniği tekrar ortaya çıktı! 3 köy karantinaya alındı, 6 ay boyunca devam edecek
13:07 Miçotakis'in Erdoğan'ı sinirlendirecek gizli planı ortaya çıktı! Deniz yetki alanlarını 12 mile çıkaracaklar
12:50 Çorum'da muhtar tarlasını sürerken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
12:38 Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret'e hiç ummadığı kişiden darbe! Yakın dostum diyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 15:35:09. #1.13#
SON DAKİKA: Taksici Beste'yi bıçakla yaralayan eski eşi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement