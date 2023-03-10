Taksici cinayeti aydınlatıldı: Alacak verecek meselesinden dolayı öldürülmüş - Son Dakika
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Taksici cinayeti aydınlatıldı: Alacak verecek meselesinden dolayı öldürülmüş

10.03.2023 11:47

Taksici cinayeti aydınlatıldı: Alacak verecek meselesinden dolayı öldürülmüş Polis ekipleri 650 saat güvenlik kamerası görüntüsü izledi, cinayeti aydınlattı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracına aldığı yolcular tarafından öldürülen taksici cinayetini polis ekipleri aydınlattı.

Taksici cinayeti aydınlatıldı: Alacak verecek meselesinden dolayı öldürülmüş

Polis ekipleri 650 saat güvenlik kamerası görüntüsü izledi, cinayeti aydınlattı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracına aldığı yolcular tarafından öldürülen taksici cinayetini polis ekipleri aydınlattı. Cinayet şüphelisi kaçtığı Antalya'da yakalanırken, cinayeti alacak verecek meselesinden dolayı işlediğini itiraf etti.

Kayseri'de geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezinden taksisine yolcu alan Mustafa K.(25), iddiaya göre yolda arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı. Yolcular daha sonra taksi şoförünü başından tabanca ile vurdu. Şoförün vurulmasının ardından direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari taksi, yol üzerinde duran bir binanın bahçesine girerken, şüpheli yolcular da taksiden inerek kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde taksi şoförü Mustafa K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz şoförün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Polis ekipleri cinayeti aydınlattı

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 650 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izledi. Cinayeti işleyen şüphelinin E.K.olduğunu tespit eden ekipler, şahsın Antalya'ya kaçtığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın kaldığı evde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirilirken, E.K. ilk ifadesinde cinayeti alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavga sonucu işlediğini itiraf etti. Ayrıca, olay anında araçta bulunan 2 kişi de Kayseri'de yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kocasinan, Antalya, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksici cinayeti aydınlatıldı: Alacak verecek meselesinden dolayı öldürülmüş - Son Dakika


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