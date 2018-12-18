Taksici Cinayeti Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

İSTANBUL Bayrampaşa'da taksi şoförü Nihat Elçi'yi başından vurarak öldürmekten aranan, gözaltına alındığı Ankara'dan İstanbul'a getirilen şüpheli Mehmet A., sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

İSTANBUL Bayrampaşa'da taksi şoförü Nihat Elçi'yi başından vurarak öldürmekten aranan, gözaltına alındığı Ankara'dan İstanbul'a getirilen şüpheli Mehmet A., sorgusunun ardından adliye sevk edildi. Şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.



Bayrampaşa, Terazidere mahallesi, Çifte havuzlar caddesinde 27 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda taksi şoförü Nihat Elçi, otomobiline müşteri olarak binen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ticari araç içinde bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sırasında başından vurulan Nihat Elçi hayatını kaybederken, saldırgan olay sonrasında kaçarak ortadan kaybolmuştu.



Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin izi Ankara'da bulundu. Ailesi tarafından televizyonda yayınlanan görüntüler sonucu teşhis edilen şüpheli dün gece polis ekipleri tarafından Ankara'da yakalandı.



TAKSİCİNİN CÜZDANI TELEFONU VE SİLAH BULUNDU



Şüphelinin sorgusu getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, olayda kullandığı silahı Bakırköy sahiline giderek denize attığını söyledi. Bunun üzerine polis dalgıçlar tarafından şüphelinin silahı attığını söylediği yerde dalış yaparak arama yaptı. Yapılan arama sonucu olayda denizde bir tabanca bulundu. Tabanca incelemek üzere Kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Öte yandan taksici Nihat Elçi'ye ait gasp edilen cüzdanı ve cep telefonu ise Davutpaşa'da bir üniversite bahçesinin dış duvarı yanına gömülmüş olarak bulundu.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Poliste verdiği ifadesinde amacının ablasından boşanan eniştesini öldürmek olduğunu söyleyen Mehmet A. " O gece eniştemin yanına gitmek için taksiye bindim. Amacım taksiyi ele geçirip cinayet işlemeye gitmekti. İlk üç takside kamera olduğunu görünce cinayet işlemekten vazgeçtim. Daha sonra dördüncü taksiye bindim. Ancak onda da kamera olduğunu gördüm. Ama yine de olayı gerçekleştirmeye karar verdim. Amacım taksiyi alıp eniştemi öldürmeye gitmekti. Ancak şoförü vurunca araç kaza yaptı. Ben de araçtan inerek kaçtım." dedi.



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye sevk edilirken "Amacım taksiciyi öldürmek değildi. Ben aslında eniştemi öldürecektim. Olayın gaspla bir ilgisi yok. Pişmanım " dedi.



- İstanbul

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