Taksici Cinayetinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
36 dakika önce
ATAŞEHİR'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ATAŞEHİR'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ataşehir
'de geçtiğimiz cumartesi sabahı 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü. arabasına binen 3 müşteri tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alınıştı. Bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Gayrettepe
'deki Asayiş Büro
Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:36 Kaynak: DHA
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