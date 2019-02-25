Son Dakika Haberleri: Taksici Cinayetinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Taksici Cinayetinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

36 dakika önce

ATAŞEHİR'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksici Cinayetinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
ATAŞEHİR'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Ataşehir'de geçtiğimiz cumartesi sabahı 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü. arabasına binen 3 müşteri tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alınıştı. Bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:36 Kaynak: DHA

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