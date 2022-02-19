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Taksici cinayetinin zanlısı Edremit'te yakalandı - Son Dakika

Taksici cinayetinin zanlısı Edremit'te yakalandı

19.02.2022 23:56
Taksici cinayetinin zanlısı Edremit'te yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde dere kenarında aracın bagajının içinde boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan taksi şoförü Atilla Bahçeci'nin katil zanlısı Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde dere kenarında aracın bagajının içinde boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan taksi şoförü Atilla Bahçeci'nin katil zanlısı Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Cuma günü öğle saatlerinde 10 T 3902 plakalı taksisine binen bir müşterisiyle çıkan 55 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Atilla Bahçeci'den haber alamayan aile ve meslektaşları durumu polise bildirdi.

Ardından polis ve jandarma ekipleri kişinin bulunması için geniş çağlı arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarını takibe alan ekipler, Bahçeci'nin telefonunun en son sinyal verdiği İzmir'in Dikili ilçesi sınırlarındaki Salihleraltı mevkiinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, taksi şoförünü aracın bagajında boğazı kesilmiş şekilde cesedini buldu.

Edremit polisi yakaladı

Katil zanlısının bulunması için bölgede alarma geçen ekipler, zanlının Ferdi Y. (25) olduğunu tespit etti. Araştırma üzerine şahsın Edremit'te olduğu bilgisini alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri alarma geçti. Şüpheli Akçay Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacısında yakalandı. Cinayet zanlısının işlemlerinin ardından Dikili jandarmasına teslim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Dikili, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksici cinayetinin zanlısı Edremit'te yakalandı - Son Dakika


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