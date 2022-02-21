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Taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı

21.02.2022 01:56
Taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı

İzmir'in Dikili ilçesinde dere kenarında aracın bagajının içinde boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan taksi şoförü Atilla Bahçeci'nin katil zanlısı tutuklandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde dere kenarında aracın bagajının içinde boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan taksi şoförü Atilla Bahçeci'nin katil zanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Cuma günü öğle saatlerinde 10 T 3902 plakalı taksisine binen bir müşterisiyle çıkan 55 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Atilla Bahçeci'den haber alamayan aile ve meslektaşları durumu polise bildirdi. Ardından polis ve jandarma ekipleri kişinin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarını takibe alan ekipler, Bahçeci'nin telefonunun en son sinyal verdiği İzmir'in Dikili ilçesi sınırlarındaki Salihleraltı mevkiinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, taksi şoförünü aracın bagajında boğazı kesilmiş şekilde cesedini buldu.

Cinayet zanlısı tutuklandı

Katil zanlısının bulunması için bölgede alarma geçen ekipler, zanlının Ferdi Yeğin (26) olduğunu tespit etti. Araştırma üzerine şahsın Edremit'te olduğu bilgisini alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüpheli Akçay Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacısında yakalandı. Cinayet zanlısı Dikili jandarmasına teslim edildi. Jandarma ki işlemlerinin ardından Ferdi Yeğin (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İZMİR

Taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı
Taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı
Taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı

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Hisarcık, Dikili, Taksi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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