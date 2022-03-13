Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada - Son Dakika
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Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada

13.03.2022 10:17

Sarıyer'de bir taksi şoförü, yol verme meselesi yüzünden bir otomobil sürücüsü ile tartıştı. Taksici elindeki bıçakla sürücüyü tehdit ederken o anlar anbean kameralara yansıdı.

Sarıyer'de Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre taksi şoförü, yol verme meselesi yüzünden bir otomobil sürücüsü ile atıştı. Atışma üzerine trafik ışıklarında aracını kenara çekip inen otomobilin sürücüsü, taksi şoförüne tepki gösterdi.

ELİNDE BIÇAKLA SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Taksi şoförü ise eline aldığı bıçakla sürücünün üzerine yürüdü. Taksi şoförünün elinde bıçak olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, tartışmayı daha fazla büyütmeden olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan tartışma, o sırada oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, taksi şoförünün elinde bıçakla aracını kenara çekip inen sürücünün üzerine yürüdüğü ve bıçağı elinde sallayarak tehdit ettiği görülüyor.

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Büyükdere, Otomobil, Sarıyer, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada - Son Dakika
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