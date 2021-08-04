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Taksici dehşetini yaşayan direksiyon eğitmeni o anları anlattı - Son Dakika

Taksici dehşetini yaşayan direksiyon eğitmeni o anları anlattı

04.08.2021 12:31
Taksici dehşetini yaşayan direksiyon eğitmeni o anları anlattı, System.String[]

Esenyurt'ta taksi şoförleri direksiyon eğitim alan kadın sürücü adayının önünü kesip önce araca sopa ile zarar verdi, ardından sürüş eğitmenini darp etti.

Esenyurt'ta taksi şoförleri direksiyon eğitim alan kadın sürücü adayının önünü kesip önce araca sopa ile zarar verdi, ardından sürüş eğitmenini darp etti. Dehşeti yaşayan sürüş eğitmeni Mert Karagünoğlu; "Esenyurt Koza Mahallesi'nde dün yaşanan olayda iddialara göre bir kadın sürücü adayı, sürücü kursu arabasıyla ders alırken istemeden taksinin önüne kırdı.

Taksi sürücüsü korna çalmaya başladı. Heyecan yapan kadın, arabayı stop ettirince duruma sinirlenen taksi sürücüsü, direksiyon eğitim aracının önünü yanına gelerek sürücü adayı kadına küfür etmeye başladı. Daha fazla öğrencisine yapılan hakaretlere dayanamayarak araçtan inen direksiyon eğitmeni, taksi sürücüsü ile tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışma ilerleyen dakikalarda taksi şoförünün arkadaşlarına haber vermesiyle tekrardan hareketlendi. Arkadaşları ile eğitim aracını durdurmaya çalışan taksi şoförü, bir süre sonra durmayan eğitim aracının önünü kesti. Direksiyon eğitmeni öğrencisinin başına bir şey gelmemesi için hemen kapıları kilitleyerek araçtan indi. Taksicilerle tartışan direksiyon eğitmeni zor anlar yaşarken taksiciler ise aracın kaput kısmına vurmaya başladı.

Yaşadığı o dakikaları anlatan direksiyon eğitmeni Mert Karagünoğlu, "Eğitim esnasında kadın bir sürücü adayımız yanlış bir hareket yaptı ve taksinin önüne manevra yaptı. Ben durumu fark edince hemen müdahale ettim ve yanlış manevrayı düzelttim fakat taksici arkadaş duruma fazla sinirlenerek tepki gösterdi. Taksici ile sözlü tartışma başladı aramızda. Daha sonrasında ise sözü tartışma fiziki tartışamaya döndü. Tabi durumu gören çevredekiler olaya müdahale etti ve biz arabaya binerek oradan uzaklaştık. Tabi taksici sonrasında üç taksici arkadaşına da haber vererek bizi takip etmeye başladı. Bizi durdurmaya çalıştılar fakat biz devam ettik ama bir süre sonra bizim aracımızın etrafını sararak bizi durdurdular. Araçtan inen sürücüler bize ve araca maddi ve fiziki hasar verdiler. Taksici şahıslardan beni ortalarına aldıktan sonra sopa ve bıçakla bize şiddet uyguladılar. Aracımızın camını kırdılar, beni darp ettiler ve sürücü adayımıza küfürler ettiler" ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra sürücü adayı kadının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Karagünoğlu, "Zaten araba sürmeyi bilmiyor. Bilmediği gibi de bu konu ile alakalı bir travma yaşıyor. Ben burada kendime veya araca üzülmüyorum gerçekten. Ben asıl adaya üzülüyorum. İlerleyen süreçte adayımız ehliyet almak için sınavlara girecek, trafiğe çıkıp belki de buna bu duruma benzer bir durumla karşılaşacak ve o zaman bu yaşadıklarını aklına gelecek. Bu gerçekten zor bir durum. Bizim bu konuda isteğimiz şu; taksiciler değil sadece, minibüsçüler ve diğer sürücüler de aynı şeyleri yapıyorlar. Lütfen biraz saygılı olun. Görüyorsunuz ki araçların her tarafında sürücü adayı yazıyor. Parkurlarda onlarca sürücü adaylarının parkuru olduğunu gösteren tabela mevcut. Sabırsızca davranıyoruz gerçekten. Zannediyoruz ki herkes ehliyetini doğar doğmaz alıyor. Lütfen sürücü adaylarına karşı daha dikkatli olalım" diye konuştu. - İSTANBUL

Taksici dehşetini yaşayan direksiyon eğitmeni o anları anlattı
Taksici dehşetini yaşayan direksiyon eğitmeni o anları anlattı
Taksici dehşetini yaşayan direksiyon eğitmeni o anları anlattı

Esenyurt, Taksi, Koza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksici dehşetini yaşayan direksiyon eğitmeni o anları anlattı - Son Dakika


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