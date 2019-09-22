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Taksici döve döve öldürülmüş, yaşananlar kameraya yansımıştı.

53 dakika önce

Taksici döve döve öldürülmüş, yaşananlar kameraya yansımıştı.

Taksici döve döve öldürülmüş, yaşananlar kameraya yansımıştı... Taksicinin oğlundan tahliye kararına tepki

Kendisi de hakim adayı olan Özgür Kahraman; " Çok şaşkınım bu karar iki üç gündür aklımdan çıkmıyor"

İSTANBUL - Ataşehir'de döve döve öldürülen taksicinin oğlu katil zanlılarının ilk duruşmada tahliye olmasına tepki gösterdi. Taksici Aziz Kahraman'ın oğlu Özgür Kahraman, " Çok şaşkınım . Bu karar iki üç gündür aklımdan çıkmıyor. Ben görüntüleri unutamam diye izlemedim. Hakim de sanırım izlemedi" dedi.

Ataşehir'de, 63 yaşındaki taksici Aziz Kahraman'ı döverek ölümüne sebep oldukları iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Metin Karahancı ve Yakup İğrek, ilk celsede tahliye olmuştu. Taksicinin döve döve öldürülüğü anlar güvenlik kameralarına da yansımıştı. Tahliye kararının ardından taksicinin ailesi şaşkına döndü .Tahliye kararının ardından öldürülen taksicinin oğlu Özgür Kahraman İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Özgür Kahraman taksi içinde olayın nasıl olduğunu anlatarak, "Taksi çağırıyorlar kusuyor adamlardan biri.Tartışma başlıyor. Kamera görüntülerinde görüldüğü gibi babama vurmaya başlıyorlar. Babam sendeliyor. Vurmaya devam ediyorlar. Bu karar sonrası çok şaşkınım. İki kez kaçma şüpheleri var diye tutukluğunun devamına karar veriliyor.Üçüncü duruşmada yeterli delil yok deniyor ve tutuksuz yargılanma kararına veriliyor" dedi. Doktor raporları olduğunu söyleyen Kahraman, " Sanıkların hiç birinin hiç bir tarafından darp izi yok. Babam göğüs,, kafa bölgelerinden çok ciddi darbeler almış. Hakim vicdanen bile karar tutuklu yargılanmasına karar vermesi gerek. Hepsinin daha önceden işlenmiş suçları var" Görüntüleri izleyemediğini söyleyen Özgür Kahraman ; "Ben görüntüleri bir daha unutamam diye izleyemedim.Sanırım değerli hakimimiz de izlememiş. Ama tüm Türkiye gördü. Sadece tek bir şey var .Tekmeyi atan kişinin sağ ayak bileğinde ödem var.O da öyle bir şiddetli tekme atmış ki ödem oluşmuş. Bu şahısların kaçma şüphesi var. Kesinleşmek üzere olan hapis cezaları var. Bu adamlar kaçmak üzereler.Karar bir şekilde engellenmeli. Bu yanlış karardan dönülmeli. Bugün bana yarın başkasına. Hukuğun bizim haklarımızı koruması lazım. Bu karar vicdanen değerlendirilmeli. Ben de idari hakim adayıyım. Değerli hakimimiz görüntüyü izlemediğini düşünüyorum. Kitaptap karar verdiğini düşünüyor. Daha önceden suçları var. Kamera görüntüleri sabit. Çok şaşkınım .İki üç gündür karar aklımdan çıkmıyor" dedi.

Taksici döve döve öldürülmüş, yaşananlar kameraya yansımıştı.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
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