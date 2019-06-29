Son Dakika Haberleri: Taksici esnafı 'korsan'dan şikayetçi
Son Dakika Güncel Haber

Taksici esnafı 'korsan'dan şikayetçi

6 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçe esnaflarından taksiciler, korsan taksicilik yapan şahıslardan dert yanarak soruna çözüm bulunmasını istedi.

Taksici esnafı 'korsan'dan şikayetçi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçe esnaflarından taksiciler, korsan taksicilik yapan şahıslardan dert yanarak soruna çözüm bulunmasını istedi.

Günlerinin büyük bir bölümünü direksiyon başında geçiren taksiciler, çalışma saatlerinde birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalırken en büyük problem ise korsan taksiler olarak görülüyor. Pazaryeri ilçesinde bulunan tek taksi durağının çalışanları, kaçak taksiler yüzünden iş bulamadıklarını dile getirdi. Taksi durağının başkanı Şaban Erken, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pazaryeri ilçemizin nüfusu 6 bin 600 civarında ve taksi durağımızda 8 adet taksimiz var. Taksilerimizin hepsinde T plaka takılı ve bütün evraklarımız tam olarak hizmet veriyoruz. Fakat son günlerde müşterilerimizde gelen şikayetler doğrultusunda bazı şahısların kendi özel araçları ile ilçede taksicilik yaptığını öğrendik ve işlerimizin azalmasını bu korsan taksicilere bağlıyoruz. Sizler de görüyorsunuz ki araçlarımız burada yatıyor ve korsan taksiciler ilçede iş yapıyor. Yetkililerden korsan taksicilik yapan şahısları tespit edip cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:44 Kaynak: İHA
Bilecik, Pazaryeri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi Son dakika! Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Ertem Şener'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Çok özür dilerim ... yemek düşer Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 11:50:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksici esnafı 'korsan'dan şikayetçi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]