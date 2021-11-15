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"Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz" - Son Dakika

"Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz"

15.11.2021 14:55
"Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz"

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın 2022 Ocak ayında yapılması planlanan seçimlerinde aday olacağını açıklayan Murat Karaçalı, ticari taksi esnafıyla bir araya geldi.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın 2022 Ocak ayında yapılması planlanan seçimlerinde aday olacağını açıklayan Murat Karaçalı, ticari taksi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın sorunlarına kayıtsız kalan yönetimin değişim zamanı olduğunu ifade eden Karaçalı, "Korsan taksicilerin taksici esnafının ekmeğini elinden almasına izin vermeyeceğiz ve bu konuya çözüm bulacağız. Taksi esnafının ekonomik ve sosyal sıkıntılarını bilen biri olarak kesin çözüm üretmek adına bilgili, deneyimli olan çözüm ortaklarımızla doğru müdahaleler yapacağız ve esnafımızı rahatlatacağız" dedi.

500'e yakın ticari taksi ve yüzlerce taksici esnafının katılım sağladığı seçim bürosu açılışında açıklamalarda bulunan Karaçalı, esnafın sorunlarına kayıtsız kalan yönetimin değişim zamanı olduğunu ifade ederek sorunların kesin çözümü için yola çıktıklarını ifade etti.

TAKSİCİ ESNAFINI İLK DEFA BİR TAKSİCİ ESNAFI OLARAK YÖNETMEYE TALİBİZ

Murat Karaçalı konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasının seçimleri 2022 Ocak ayında yapılması planlanmaktadır. Bizler yönetime talip olan ekibimizle sorunları çok iyi bilenleriz, zira hepimizde bu esnaflığın içinde yetişmiş ve halen de bu mesleği devam ettiren arkadaşlarız. Güçlü ve ilkeli yönetim anlayışıyla bütün şoför esnafımızı temsil etmek için bu kutsal yola çıkıyoruz. Ankara da 7 bin 701 ticari taksi ve 500 civarında taksi durağımız bulunmaktadır. Taksi sayısı ve Ankara nüfusunu oranladığımız zaman en fazla taksi sayısı Ankara'da bulunuyor. Bu sayının 600 tanesini taksi dolmuş olarak projemize dahil ettik. Havaalanı taşımacılığı yapan Belko'nun sözleşmesi 2022'de bitiyor. Biz havaalanını da taşımak istiyoruz. Korsan taksicilik yapan kişilerin Ankaralı taksici esnafının ekmeğini elinden almasına izin vermeyeceğiz. Taksi esnafının ekonomik ve sosyal anlamda tüm sıkıntılarını bilen biri olarak kesin çözüm üretmek adına bilgili, deneyimli olan çözüm ortaklarımız olan yönetim kadromuzla doğru müdahaleler yaparak esnafımızı rahatlatacağız. Kazanan esnafımız olacak, evine para kazanarak dönen esnafımız olacak kazandıkça zenginleşen de esnafımız olacak. Kısacası taksici esnafı olmayan bir yönetim tarafından yönetilmeye çalışılmaktadır.  Kutuplaştıran, ayrıştıran değil; birleştiren kaynaştıran bir anlayışıyla ve yönetimle çıktığımız bu yolda 'artık değişim zamanı' geldi diyoruz" ifadelerini kullandı.


Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz
Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz
Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz
Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz
Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz
Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz
Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz
Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz
Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz
Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz

Ankara, Taksi, Esnaf, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Taksici esnafının ekmeğini elinden alanlara izin vermeyeceğiz" - Son Dakika
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