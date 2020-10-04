Taksici esnafının sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı - Son Dakika

Bursa İznik'te dün gündeme gelen ve taksici esnafının çay içerek sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı. Oto çekicisinin üzerinde lahdi gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde Ayasofya Bahçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma Dönemi lahdi hemen yanı başında bulunan taksi durağındaki esnafın adeta masası haline gelmişti. Türkiye'nin gündemine gelen bu konu ile harekete gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii Bahçesinde bulunan lahdin müzeye kaldırılması talimatını verdi. Bu sabah arkeologlar harekete geçti ve 4 saatlik çalışma sonrası 2 bin yıllık lahit ve yanında bulunan kitabe vinç tarafından çekiciye yüklendi ve yeni yapılacak Arkeoloji Müzesine götürüldü. Oto çekicinin üzerinde 2 bin yıllık lahdi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

-İHA-