Taksici ile kadın müşterisinin şarj aleti kavgası kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksici ile kadın müşterisinin şarj aleti kavgası kameralara yansıdı - Son Dakika

Taksici ile kadın müşterisinin şarj aleti kavgası kameralara yansıdı

6 saat önce

Taksi şoförü ile kadın yolcu arasında şarj aleti nedeniyle çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Taksi şoförü ile kadın yolcu arasında şarj aleti nedeniyle çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü'nden taksiye binen Nijerya uyruklu bir kadın, sürücüden cep telefonu şarjı istedi.

Araçta şarj aletinin bulunmadığını belirten sürücü ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracını yol kenarına park eden şoför ile kadın arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında taksicinin gözlüğü kırıldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga sona erdi.

Kavga anı, olay yerinde bulunan vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Taksici ile kadın müşterisinin şarj aleti kavgası kameralara yansıdı

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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