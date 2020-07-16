Taksici ile kavgada bacağı lastik altında kalan Pınar: Modellik görüşmesine gelmiştim - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde biri kız 4 genç ile bindikleri taksinin sürücüsü arasında 'müziğin sesi' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında araçtan düşen ve taksinin lastiği, sol bacağının üzerinden geçen Pınar Rüya Yener (20), ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi olan Yener, "Modellik görüşmesi için Bodrum'a gelmiştim" dedi.
Bodrum'da, 11 Temmuz Cumartesi günü, 3'ü erkek 1'i kadın 4 arkadaş, Neyzen Tevfik Fikret Caddesi Tepecik Mevkisi'nde taksiye bindi. Emirkan Emir, Serkan Tombaş, Pınar Rüya Yener ve Berk Baran Yiğit isimli arkadaşlar, taksi şoförü Uğur Kapantaş'tan müziğin sesini açmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca da arkadaşlar, taksiciyla tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma üzerine arkadaşlar, araçtan inmeye karar verip, sürücüden taksiyi durdurmasını istedi. Ön koltukta oturan Pınar Rüya Yener, indikten sonra aracın kapısını hızla çarpınca, sürücü Kapantaş, iddiaya göre küfür etti. Bunun üzerine taksici ile 3 erkek arkadaş arasında kavga çıktı. Yener de kavgayı ayırmak için taksiye geri bindi.
Uğur Kapantaş ile aynı taksi durağında çalışan ve olay sırasında yaşananlara şahit olduğunu ileri süren İlhan Ay ise, "Biz yolda seyir halindeyken trafik sıkıştı. Önümüzdeki araç sallanmaya başladı. Bir kişinin şoföre vurduğunu gördüm. Araçtan inenler bir süre sora tekrar taksiye binerek, şoföre vurdular. Şoförün müşterilere kesinlikle vurduğunu ya da küfür ettiğini görmedim. Saldırıdan kurtulmak için can havliyle olay yerinden uzaklaşırken talihsiz olay yaşandı" dedi.