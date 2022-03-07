Son dakika 3. sayfa: Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kameraya yansıdı

07.03.2022 19:13

Son dakika 3. sayfa haberi... Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kameraya yansıdı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde taksici ve minibüs şoförünün tekme tokat birbirine girdikleri anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kameraya yansıdı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde taksici ve minibüs şoförünün tekme tokat birbirine girdikleri anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Kazdağlı mevkiinde meydana geldi. Taksici ve minibüs şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kavga vatandaşların güç bela araya girmesiyle kısa sürede sona erdi.

Son dakika 3. sayfa: Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kameraya yansıdı

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Safranbolu, Karabük, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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