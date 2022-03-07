Son dakika 3. sayfa: Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kameraya yansıdı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde taksici ve minibüs şoförünün tekme tokat birbirine girdikleri anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Kazdağlı mevkiinde meydana geldi. Taksici ve minibüs şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kavga vatandaşların güç bela araya girmesiyle kısa sürede sona erdi.