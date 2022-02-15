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Taksici ile turistin "Beylikdüzü" kavgası kamerada - Son Dakika

Taksici ile turistin "Beylikdüzü" kavgası kamerada

15.02.2022 09:44
Taksici ile turistin "Beylikdüzü" kavgası kamerada

İstanbul Havalimanı'ndan aldığı turistleri Beylikdüzü yerine Esenyurt'a götüren taksici, yolcularla tartıştı.

İstanbul Havalimanı'ndan aldığı turistleri Beylikdüzü yerine Esenyurt'a götüren taksici, yolcularla tartıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binerek Beylikdüzü'ne gitmek isteyen yabancı uyruklu yolcular, taksici tarafından Esenyurt'a getirildi. Kendilerini Beylikdüzü'ne getirdiğini söyleyen taksici ile arasında tartışma yaşanırken, yolcular çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Taksi şoförü ise o anlarda, "Burası Beylikdüzü" diyerek kendini savundu. Yolcular vatandaşların çevirisi ile taksi şoförüne bulundukları bölgenin Esenyurt olduğunu anlatmaya çalışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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İstanbul Havalimanı, Beylikdüzü, Esenyurt, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksici ile turistin 'Beylikdüzü' kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksici ile turistin "Beylikdüzü" kavgası kamerada - Son Dakika
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