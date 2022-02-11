Üye Girişi
Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı - Son Dakika

Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı

11.02.2022 10:23

Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı Esenyurt'ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga, boks maçlarını aratmadı.

Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı

İSTANBUL - Esenyurt'ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga, boks maçlarını aratmadı. Yol ortasında yumruk yumruğa birbirlerine saldıran tarafları ise kadın yolcu ve çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akbatı mevkii Tem otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcular arasından nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma boks maçlarını aratmayan bir kavgaya dönüştü. Taksinin içinden çıkarak yol ortasında yumruk yumruğa birbirlerine saldıran taraflar, akan trafiğe aldırmadan kavgalarına devam etti. Taksideki kadın yolcu ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı
Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı
Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı

YORUMLAR
500

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:22 Fatih Terim ve Buse Terim Bahçekapılı'ya hakaret eden sanığa para cezası
10:15 Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
10:11 Son Dakika: Cari denge aralıkta 3,8 milyar dolar açık verdi
10:00 Türkiye'nin en çok kar alan ili belirlendi! Kalınlığı 7 metreyi buldu
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:31:10. #1.13#
SON DAKİKA: Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement