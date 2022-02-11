Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı - Son Dakika

Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı

İSTANBUL - Esenyurt'ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga, boks maçlarını aratmadı. Yol ortasında yumruk yumruğa birbirlerine saldıran tarafları ise kadın yolcu ve çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akbatı mevkii Tem otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcular arasından nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma boks maçlarını aratmayan bir kavgaya dönüştü. Taksinin içinden çıkarak yol ortasında yumruk yumruğa birbirlerine saldıran taraflar, akan trafiğe aldırmadan kavgalarına devam etti. Taksideki kadın yolcu ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.