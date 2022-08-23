Esenyurt'ta sopalı, taşlı taksimetre kavgası - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta sopalı, taşlı taksimetre kavgası

23.08.2022 10:10
Esenyurt'ta sopalı, taşlı taksimetre kavgası

Taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında çıkan ücret tartışması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında çıkan ücret tartışması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir taksici ile Afrika uyruklu yolcular arasında ücret nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya taksicinin arkadaşının da katılmasıyla olay taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine saldıran taraflar, taksi içerisindeki müşterinin bağırışlarına ve çocuk yolcuya da aldırmadı. Uzun bir süre birbirlerine saldıran şahıslar, bir süre sonra ayrılırken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sevgilisi parasını çalıp darp etti, cinnet geçirip yoldan geçen arabalara saldırdı Sevgilisi parasını çalıp darp etti, cinnet geçirip yoldan geçen arabalara saldırdı Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 168'e çıktı Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 168'e çıktı
Kaynak: İHA

Esenyurt, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta sopalı, taşlı taksimetre kavgası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:58 İstanbul'da korkunç manzara! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi
09:50 Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var
09:47 İYİ Parti'nin "Mansur Yavaş" çıkışına CHP'den karşılık geldi: Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir
09:38 Cüneyt Özdemir'den 6'lı masaya çok sert sözler: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
09:31 Ülkeyi karıştıran görüntü! Ukraynalı kadın sokak ortasından Gineli sığınmacının tecavüzüne uğradı
09:27 CHP'li Tanju Özcan: İhraç edilmem HDP'lileri sevindirecek
09:30 Yeni Zelanda hükümeti, iş gücü açığını kapatmak için 12 bin geçici göçmen işçi alacak
09:25 Film gibi olay! Tek yumurta ikizleri, YKS'de aynı puanı alıp aynı üniversiteye yerleşti
09:36 218 kişi can vermişti! Lübnan'daki liman patlamasının sembolü siloda bir kez daha çökme meydana geldi
09:10 Ford, 3 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 10:10:49. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta sopalı, taşlı taksimetre kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement