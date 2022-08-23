Sopalı, taşlı taksimetre kavgası - Son Dakika
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Sopalı, taşlı taksimetre kavgası

23.08.2022 10:43

Taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında çıkan ücret tartışması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında çıkan ücret tartışması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir taksici ile Afrika uyruklu yolcular arasında ücret nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya taksicinin arkadaşının da katılmasıyla olay taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine saldıran taraflar, taksi içerisindeki müşterinin bağırışlarına ve çocuk yolcuya da aldırmadı. Uzun bir süre birbirlerine saldıran şahıslar, bir süre sonra ayrılırken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli - İHA)

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Afrika, kavga, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sopalı, taşlı taksimetre kavgası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sopalı, taşlı taksimetre kavgası - Son Dakika
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