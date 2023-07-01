Taksici ile yolcu arasında tartışma: Polisin uyarısına uymadı - Son Dakika
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Taksici ile yolcu arasında tartışma: Polisin uyarısına uymadı

Taksici ile yolcu arasında tartışma: Polisin uyarısına uymadı

01.07.2023 10:04

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir taksici, yolcuyu istediği adrese götürmek yerine otobüs durağına bırakmak isteyince tartışma çıktı. Tartışma anları ve taksicinin polisin 'Dur' uyarısına uymaması cep telefonu kamerasına yansıdı. Müşteri, polise şikayette bulundu ancak taksici yoluna devam etti. Tartışma sonucunda taksici, müşteriyi istediği adrese bıraktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de iddiaya göre bir taksici, yolcuyu gitmek istediği adres yerine otobüs durağına bırakmak isteyince tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma ve taksicinin polisin 'Dur' uyarısına uymaıdğı anlar cep teleofnu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 34 TJN 99 plakalı taksiye binerek Sefaköy'de bir adrese gitmek istedi. Taksici, Beylikdüzü yönüne

gideceğini söyleyerek müşteriyi otobüs durağına bırakacağını belirtti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Müşterinin 'Dur diyorum sana' sözlerine rağmen durmayan taksi şoförü 'Seni Sefaköy'e götürüyorum'

diye cevap verdi. Müşteri iddiaya göre yol kenarındaki polislere şikayette bulundu. Fakat taksi şoförü polisin 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Müşterinin 'Polisten niye kaçıyorsun?' sorusuna bir kez daha 'Sefaköy'e götürüyorum seni' diye cevap veren şoför taksiyi sürmeye devam etti. Tartışma sonucu taksici, müşteriyi istediği adrese bıraktı. Yaşananlar müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
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