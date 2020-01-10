Taksici, kadın müşterisini darbetti iddiası - Son Dakika
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Taksici, kadın müşterisini darbetti iddiası

6 saat önce

ANTALYA'da, turizmci Esra Çetinkaya (41), bindiği taksinin şoförü K.D.'den kendisini darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Taksici, kadın müşterisini darbetti iddiası, System.String[]

ANTALYA'da, turizmci Esra Çetinkaya (41), bindiği taksinin şoförü K.D.'den kendisini darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Çetinkaya, taksi şoförüne yönelik uzaklaştırma kararı aldırırken, K.D. iddiayı yalanladı.

Olay, 30 Aralık pazartesi günü, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Turizmci Esra Çetinkaya, eğlence merkezinde arkadaşlarıyla vakit geçirirken rahatsızlandı. Arkadaşları, Çetinkaya'yı hastaneye getirip, ayrıldı. Burada tedaviye alınan Çetinkaya, gece saatlerinde taburcu edildi. Arkadaşlarının yanına gitmek isteyen Çetinkaya, taksi çağırdı. İddiaya göre, Esra Çetinkaya, taksiciye çantasının arkadaşlarının yanında kaldığını ve ödemeyi gittiği yerde yapacağını söyledi. Bir süre sonra taksici K.D. ile Esra Çetinkaya tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., Çetinkaya'yı darbedip taksiden indirdi. Başka bir taksiye binerek arkadaşlarının yanına giden Çetinkaya, ertesi gün hastaneden darp raporu aldı. Ardından polis merkezine giden Çetinkaya, K.D.'den şikayetçi oldu.

Çetinkaya, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Esra Çetinkaya, arkadaşlarının yanına gitmek için taksiye bindiğini, kısa süre sonra şoförün kendisine küfür ederek araçtan indirmeye çalıştığını söyledi. Taksiciyi uyardığını belirten Çetinkaya, "Benimle bu şekilde konuşamayacağını ve istediğim yere bırakması gerektiğini ifade ettim. Bana iki tokat atıp göğüs bölgeme dirsekle vurdu. Beni taksiden attı. Başka taksi çağırıp arkadaşlarımın yanına döndüm" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ertesi gün ağrılarından dolayı hastaneye gittiğini anlatan Çetinkaya, özel hastanenin sağ göğüs bölgesi, omuz ve yüzde ağrı ile morluklar oluştuğuna yönelik darp raporu verdiğini kaydetti. Çetinkaya, taksi şoförüne yönelik uzaklaştırma kararı da aldırdı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ İDDİALARI YALANLADI

Taksi şoförü K.D. ise Esra Çetinkaya'nın söylediklerini doğru olmadığını ileri sürdü. O gece yaşananları anlatan K.D. "Adını sonradan karakolda öğrendiğim Esra Çetinkaya taksiye bindiğinde beni tanıdığını, yanında parası olmadığını, kendisine sigara almamı istedi. Bana zorluk yaşatacağını düşündüm. Ayrıca ben kendisini hiç tanımıyorum. Yevmiye hesabı çalıştığım için taksiden inmesini istedim. Bana hakaret etti. Hiçbir şekilde kendisini darbetmedim. O esnada taksiden inerek kapıyı açtım ve inmesini istedim. 25 yıldır hiçbir mahkeme tutanağında adım geçmedi. Bu olay nedeniyle şimdi mahkemelik olacağız. Söyledikleri psikolojimi o kadar bozdu ki işi bırakacak noktaya geldim" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
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