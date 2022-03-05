Taksici kahyasından VİP taksi şoförüne dayak - Son Dakika
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Taksici kahyasından VİP taksi şoförüne dayak

05.03.2022 09:42

Taksici kahyasından VİP taksi şoförüne dayak Başakşehir'de bulunan alışveriş merkezi önünde taksiciler arasında kavga çıktı.

Taksici kahyasından VİP taksi şoförüne dayak

İSTANBUL - Başakşehir'de bulunan alışveriş merkezi önünde taksiciler arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akşam saatlerinde Başakşehir'de bulunan alışveriş merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre yolcu almak için alışveriş merkezi önüne yanaşan VİP taksi sürücüsü ile taksi durağında bulunanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda

taksi şoförü darp edildi.

Olayın hemen ardından darp edilen taksi şoförü diğer arkadaşlarına haber verdi. Olayı duyan VİP taksi şoförleri kavganın yaşandığı alışveriş merkezinin önüne gelerek araçlarını park etti. Polisin olay yerine gelmesiyle yaşanan gerginlik sonlandı.

Taksici kahyasından VİP taksi şoförüne dayak
Taksici kahyasından VİP taksi şoförüne dayak
Taksici kahyasından VİP taksi şoförüne dayak

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Taksici kahyasından VİP taksi şoförüne dayak Taksici kahyasından VİP taksi şoförüne dayak Başakşehir'de Şinasi Ünsal Camii 25 Mart'ta açılıyor Başakşehir'de Şinasi Ünsal Camii 25 Mart'ta açılıyor Köpeğe önce ateş etti, sonra değnek fırlatarak eziyet etti Köpeğe önce ateş etti, sonra değnek fırlatarak eziyet etti

alışveriş merkezi, Başakşehir, kavga, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksici kahyasından VİP taksi şoförüne dayak - Son Dakika


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