Taksici, kavgayı ayırırken bıçaklandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, alkol alan 2 kişi, bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan taksici S.İ., bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Adapazarı'na bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö. ve F.A., alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartıştıktan sonra birbirlerine bıçakla saldırdı. Bu sırada yoldan geçen taksici S.İ. ise kavga eden kişileri ayırmaya çalıştı. Araya giren S.İ. bacağından, kavga edenlerden S.Ö. ise göğsünden bıçaklanarak yaralandı. F.A. da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, S.İ. ile S.Ö.'yü ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis olayın ardından kaçan F.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.