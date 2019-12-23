Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı sürücüyü öldürdü (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı sürücüyü öldürdü (2)- Yeniden - Son Dakika

Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı sürücüyü öldürdü (2)- Yeniden

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde taksicilik yapan Serkan Ağraş (25), hasarlı trafik kazası nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsü Egemen Doğramacıoğlu'nu (35) bıçaklayarak öldürdü.

Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı sürücüyü öldürdü (2)- Yeniden, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde taksicilik yapan Serkan Ağraş (25), hasarlı trafik kazası nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsü Egemen Doğramacıoğlu'nu (35) bıçaklayarak öldürdü.

Çorlu'nun Havuzlar Mahallesi'nde taksicilik yapan Serkan Ağraş ile Egemen Doğramacıoğlu'nun kullandığı araçlar maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Kazanın ardından ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan Ağraş, üzerinde taşıdığı bıçakla Doğramacıloğlu'nu bıçaklayıp, olay yerinden yanında bulunan Hakan A. ile birlikte kaçtı. Doğramacıoğlu'nun, kanlar içinde yere yığıldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğramacıoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Serkan Ağraş ile yanında bulunan Hakan A., Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Ağraş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hakan A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öldürülen Egemen Doğramacıoğlu'nun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı muhasebe bölümünde çalıştığı ve evli 2 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenildi.


Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
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