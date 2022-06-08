Taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada

08.06.2022 16:42
Taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda bir taksici ile motosikletli sürücüsü arasındaki yol verme tartışmasının ardından kovalamaca yaşandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir taksici ile motosikletli sürücüsü arasındaki yol verme tartışmasının ardından kovalamaca yaşandı. Motosikletli sürücüsü, bir anda frene basan taksiciye arkadan çarptı. Taksicinin geri gelerek motosikletliyi ezmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kameralara yansıdı.

Olay, Pazartesi günü 58. Bulvar Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 TJY plakalı taksinin sürücüsü, 34 CVF 819 plakalı motosikletin önüne kırarak yol kenarındaki müşteriyi almak istedi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü Abdülmuttalip Algan ile taksi sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Taksi sürücüsü müşteriyi almadan ilerlemeye devam ederken, motosiklet sürücüsü hızla peşine takıldı. Taksicinin bir anda fren yapmasıyla motosiklet sürücüsü arkadan çarptı.

Yaşanan kazanın ardından motosikletin sürücüsü Abdülmuttalip Algan ve beraberindeki arkadaşı taksinin kapısını açmak istedi. Taksi sürücüsü aracıyla geri gelerek Algan ve arkadaşını ezmeye çalıştı. Olayda yaralanan olmazken Algan'ın motosikletinde ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu. Motosiklet sürücüsü Algan'ın olay yerinden kaçan taksi sürücüsünden şikayetçi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli sürücünün taksinin peşinden gittiği görülüyor. Taksi bir anda durunca motosikletli arkadan çarpıyor. Motosikletten inenler aracın kapısını açmaya çalışırken taksici geri gelerek onları ezmeye çalışıyor. Taksici daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

"GEL, SENİ DURAĞA GÖTÜRECEĞİM"

Motosiklet sürücüsü Abdülmüttalip Algan, "Taksi bulvarın başında müşteri almak için önüme kırıyor. Aniden ben de ona vuruyorum. Motorumda hasar oluşuyor. Ticari taksi de müşteriyi almadan kaçıyor. Ben onun peşinden giderken bana 'Gel seni durağa götüreceğim' diyor. O hız yaptığı gibi ben hızlanıyorum. Aniden fren yapınca ben de duramayıp vurdum. Çarpmamla motordan inmem bir oldu. Bir baktım arabayı geri geri üstüme sürüp, hem bana, hem arkamda olan arkadaşıma, hem de motoruma hasar verdi. Ezmeye çalıştı" dedi.

"HİÇBİR HUSUMETE GEREK YOK"

Taksi sürücüsünün ani fren yapmasının bir nedeni olmadığını söyleyen Algan, "Hiçbir şey yoktu. Bana zaten el hareketi yaptı 'Gel gel' diye. O hızlanacak diye ben de hızlandım. Aniden fren yaptı. Fren yapmasının sebebi de yüzde yüz suçlu olduğu için kaçacak bir yer arıyor. Ona buradan şunu söylemek istiyorum, 'Bana ulaşsın. Mahkemeye gerek duymayalım. Devletimizi de küçük bir iş için yormaya gerek yok. Kendi aramızda halledelim. Benim masrafım çoktur. Karşıda olan aracın da masrafı çoktur. Ortak bir nokta bulup halledelim aramızda.' Hiçbir husumete gerek yok. Devletimizi de boş bir konu için yormaya gerek yok. Kendi aramızda halledilebilecek bir konu" dedi.

(Caner Sönmez - Davut Has - İHA)

Taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada
Taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada
Taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada
Taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Zeytinburnu'nda taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada Zeytinburnu'nda taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:42 "Ayağıma cam battı" diyen kadının yılan saldırısına uğradığı ortaya çıktı! Entübe edilen kadının durumu kritik
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Bu kadarına da pes! Kızı yarışmaya kabul edilsin diye "bakirelik" yalanı uydurdu
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:58:41. #1.13#
SON DAKİKA: Taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement