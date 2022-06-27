Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

27.06.2022 10:01

Esenyurt'ta taksiye binen ve para ödemeyeceğini söyleyen alkollü bir yolcu, taksiciye "sür lan!" deyince ortalık karıştı. Taksici, yolcunun bu sözlerine sert tepki göstererek sopayla saldırdı. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da taksiye binen ve para ödemeyeceğini söyleyen alkollü bir yolcu, taksiciyle "sür lan" deyince tartışma çıktı.

TAKSİCİ SOPAYLA ARACINDAN İNDİ

Bir süre araç içinde bağıran yolcu ve taksicinin tartışması aracın dışında da devam etti. Sopa ile taksiden inen şoför, yolcuya saldırmak isterken, ikili arasında kavga çıktı.

KAVGA ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksici, kendisine 'sür lan' diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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