Taksici, kendisini bıçaklayan gasp etmeye çalışan müşterisini böyle kovaladı

İstanbul Zeytinburnu'nda taksicinin boğazından bıçaklanarak gasp edilmeye çalışıldığı olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taksici, kendisini bıçaklayan Afgan uyruklu müşterisini kovalıyor.



Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi Şehir Er Murat Güven Sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Küçükçekmece Cennet Mahallesinden aldığı yolcuyla sokak içerisine gelen ticari araç sürücüsü 61 yaşındaki Musa Anık, Afgan uyruklu müşterisi tarafından bıçakla gasp edilmek istendi. Ticari taksi sürücüsü direnince, gaspçıyla aralarında boğuşma yaşandı. Tam bu sırada gaspçı, ticari araç sürücüsü Anık'ı boğazından bıçakla keserek araçtan inip kaçmaya başladı.



Boğazı kesik bir şekilde gaspçıyı kovaladı



Gaspçının kaçtığını gören ticari araç sürücüsü Anıl, boğazından akan kanlara aldırış etmeden şahsın peşinden koştu. Ticari taksi sürücü bir süre sonra yere yığılırken, durumu gören vatandaşlar gaspçıyı yakalayarak linç etmek istedi. Sokak içerisinde bulunan bir taksi tarafından boğazı kesilerek yere yığılan sürücü Anık, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Dehşete düşüren olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde taksici, kendisini bıçaklayan Afgan uyruklu zanlıyı sokak boyunca kovalıyor. - İSTANBUL