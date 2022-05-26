Taksici Mehmet Karar: "Hükümetin Değişmesi Lazım. Taze Kan Lazım Ülkeye" - Son Dakika
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Taksici Mehmet Karar: "Hükümetin Değişmesi Lazım. Taze Kan Lazım Ülkeye"

26.05.2022 16:01

Taksici esnafı, akaryakıt fiyatlarından dert yandı. Artan maliyetlerden dolayı geçinemediklerini belirten taksici Mehmet Karar, benzinliklere girmeye korkar olduklarını vurguladı. Karar, “Bu hükümetin değişmesi lazım. Artık sonuna geldi. Olmuyor. Olmayan bir şeyi zorlamanın anlamı yok. Yeni kan, taze kan lazım ülkeye" dedi.

HALİL YATAR – TAMER ARDA ERŞİN

Taksici esnafı, akaryakıt fiyatlarından dert yandı. Artan maliyetlerden dolayı geçinemediklerini belirten taksici Mehmet Karar, benzinliklere girmeye korkar olduklarını vurguladı. Karar, "Bu hükümetin değişmesi lazım. Artık sonuna geldi. Olmuyor. Olmayan bir şeyi zorlamanın anlamı yok. Yeni kan, taze kan lazım ülkeye" dedi.

Yaklaşık 20 yıldır taksicilik yaptığını belirten Mehmet Karar, son yıllardaki gibi bir dönemi hiç yaşamadığını belirtti. Karar şöyle konuştu:

"Son yıllarda kazandığımızı mazota harcıyoruz. Benzinliğe girmeye korkar olduk. Çok zor günlerden geçiyoruz. Taksimetreler güncellendi fakat yine karşılamıyor. Yağ değişimini 100 liraya yaptırırken şimdi 250 liraya yaptırıyoruz. Yedek parçalar da çok yükseldi. 50 liraya aldığın bir parça şu anda 250 lira oldu. Enflasyonun yükselmesi, doların artması her şeyde olduğu gibi sanayiyi de vuruyor.

"ÇÖZÜM HÜKÜMETİN DEĞİŞİMİ"

Bu hükümetin değişmesi lazım. Bu hükümet artık sonuna geldi. Olmuyor. Olmayan bir şeyi zorlamanın anlamı yok. Yeni kan, taze kan lazım ülkeye, her konuda. Sadece taksicilik sektörü değil her konuda bu hükümetin değişmesi lazım."

Müşterilerin de hayat pahalılığı, enflasyon ve market fiyatlarındaki artışlardan şikayetçi olduğunu anlatan Karar, "Haftalık alışverişini yapan bir vatandaş bin lira harcıyor. Asgari ücret zaten 4 bin 250 lira. Siz bunun hesabını yapabilir misiniz? Bir deterjan alıyor 90 lira, bulaşık deterjanı 70 lira, yumurtanın kolisi 50 lira olmuş durumda. Haftalık bin lira alışveriş yapan birisi nasıl geçinebilir?"

"TAKSİCİLERİN EN BÜYÜK PROBLEMİ YAKIT VE TRAFİK SİGORTASI"

Taksicilerin en büyük sorununun yakıt ve trafik sigortası olduğunu söyleyen Nihat Ada ise şunları kaydetti: "Trafik sigortası bir de yakıt. Yakıt çok pahalı. Aldığımız hasılatın yarısını yakıta veriyoruz.  Özel arabalardaki trafik sigortaları bizim verdiğimiz primin 10'da 1'ni veriyor. Biz sanki her gün araba tokuşturur gibi, kaza yapıyormuşuz gibi ticarilere yükleniyorlar. Bizim suçumuz ne? Bu esnafa yazık. 30 senedir hasarım yok fakat ne bir indirim var ne de bir destek var."

Taksici Mehmet Karar: Hükümetin Değişmesi Lazım. Taze Kan Lazım Ülkeye
Taksici Mehmet Karar: Hükümetin Değişmesi Lazım. Taze Kan Lazım Ülkeye
Taksici Mehmet Karar: Hükümetin Değişmesi Lazım. Taze Kan Lazım Ülkeye
Taksici Mehmet Karar: Hükümetin Değişmesi Lazım. Taze Kan Lazım Ülkeye

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Kaynak: ANKA

Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici Mehmet Karar: 'Hükümetin Değişmesi Lazım. Taze Kan Lazım Ülkeye' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksici Mehmet Karar: "Hükümetin Değişmesi Lazım. Taze Kan Lazım Ülkeye" - Son Dakika
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