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TAKSİCİ, MOTOSİKLETLİ KURYEYE TESTEREYLE SALDIRDI - Son Dakika

TAKSİCİ, MOTOSİKLETLİ KURYEYE TESTEREYLE SALDIRDI

16.02.2022 17:15

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, taksi sürücüsü tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldırdı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, taksi sürücüsü tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldırdı. Araya girenler tarafları ayırırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı. O anlar araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

TAKSİCİ, MOTOSİKLETLİ KURYEYE TESTEREYLE SALDIRDI
TAKSİCİ, MOTOSİKLETLİ KURYEYE TESTEREYLE SALDIRDI
TAKSİCİ, MOTOSİKLETLİ KURYEYE TESTEREYLE SALDIRDI
TAKSİCİ, MOTOSİKLETLİ KURYEYE TESTEREYLE SALDIRDI

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Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİCİ, MOTOSİKLETLİ KURYEYE TESTEREYLE SALDIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİCİ, MOTOSİKLETLİ KURYEYE TESTEREYLE SALDIRDI - Son Dakika
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