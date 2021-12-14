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Taksici, "Muayenem var götüremem" dedi, yolcu ile tartıştı - Son Dakika

Taksici, "Muayenem var götüremem" dedi, yolcu ile tartıştı

14.12.2021 09:25

Taksici, "Muayenem var götüremem" dedi, yolcu ile tartıştı Esenyurt'ta taksici ve yolcu arasında mesafe tartışması çıktı Esenyurt'ta bir taksici, yolcunun gideceği yerin uzak olduğunu ve aracının muayeneye gideceğini söyleyince ikili arsında tartışma çıktı.

Taksici, "Muayenem var götüremem" dedi, yolcu ile tartıştı

Esenyurt'ta taksici ve yolcu arasında mesafe tartışması çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir taksici, yolcunun gideceği yerin uzak olduğunu ve aracının muayeneye gideceğini söyleyince ikili arsında tartışma çıktı. Yaşanan o tartışma anları ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Esenyurt'ta gerçekleşti. Taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söyledi. Uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen taksici yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istedi. Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartıştı. "Ben de taksicilik yaptım, bırakın bu işleri" diye taksiciye tepki gösteren yolcu, taksiden inmeyerek kendini gideceği yere götürttü. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksici, Muayenem var götüremem dedi, yolcu ile tartıştı
Taksici, Muayenem var götüremem dedi, yolcu ile tartıştı
Taksici, Muayenem var götüremem dedi, yolcu ile tartıştı
Taksici, Muayenem var götüremem dedi, yolcu ile tartıştı

Esenyurt, Pazar, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksici, 'Muayenem var götüremem' dedi, yolcu ile tartıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksici, "Muayenem var götüremem" dedi, yolcu ile tartıştı - Son Dakika
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