Taksici mühendisin maket tutkusu - Son Dakika

Bodrum'da taksicilik yapan 27 yaşındaki Endüstri Mühendisi Serkan Okçu'nun yaptığı gemi maketleri görenleri kendine hayran bıraktı. Okçu korona günlerinde Atatürk'ün yatı Savarona'nın maketini yaptı.



Bitez Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Serkan Okçu, Gazi Üniversitesi Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu. Mezun olduğu bölümle ilgili alanlarda bir süre çalışan genç, hayatını taksicilik yaparak kazanmaya başladı. Okçu, küçük yaşlardan beri deniz araçlarına da meraklı. Gemi maketleri yapmaya lise yıllarında başlayan Serkan Okçu, bugüne kadar onlarca maket yaptı. Boş zamanlarında atölyesinde maket çalışmalarını sürdüren genç, en son Atatürk'ün yatı Savarona'nın maketini yaptı.



"Hayatımı taksicilik yaparak kazanıyorum"



Küçük yaşlarda deniz araçlarına ilgisi olduğunu ifade eden Serkan Okçu, "Lise yıllarında tanıştığım Hazım Hocam sayesinde makete başladım. Üniversite yıllarımda da eğitimimi Gazi Üniversitesi Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği'nde tamamladım. Şu anda hayatımı taksicilik yaparak idame ettiriyorum. Gemi maketlerini yaparken herhangi bir model sınırlamam yok. Maketlerimi bahçemde kurduğum atölyede yapıyorum. Herhangi bir model sınırım yok. Pandemi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona'yı 1/125 ölçeğinde tamamladım. Ayrıca Bodrum'a özgü olan Bodrum Guleti, Tırhandil maketlerini de yapıyorum. Maketleri yaparken keyifli zaman geçiriyorum" dedi.



Maket yaparken farklı ahşap türlerini kullandığını ifade eden Serkan Okçu, çok keyif aldığı maket çalışmalarına devam edeceğini söyledi. - MUĞLA