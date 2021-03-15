Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, taksiye binerek para vermediği iddia edilen müşteri ile taksiciler arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Adıyaman Valiliği yakınlarında taksiye binip parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P. ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Müşteri ile taksiciler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bindiği taksinin parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P., taksicilerden Şaban E., ve Siraç E 'yi bıçakla yaraladı. Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Bıçak ile yaralan her iki taksici ile darp neticesi yaralanan Rıdvan P., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN