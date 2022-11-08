Müşterisi ile tartışan taksici kadının saçını çekip kafasına vurdu - Son Dakika
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Müşterisi ile tartışan taksici kadının saçını çekip kafasına vurdu

08.11.2022 13:44

İstanbul Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darbetti. Kadının saçlarını çekerek kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken dehşet dolu o anlar kameraya yansıdı.

Sabah saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, iddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma yaşandı. Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başladı.

SAÇINI TUTARAK VURMAYA DEVAM ETTİ

Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti. Olayın nedeni henüz bilinmezken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DARP ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taksi sürücünün araçtan inerek kadın müşteriyi saçını çekerek darp ettiği, olaya kadının arkadaşının ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Taksici araç içerisinde tartıştığı kadını saçlarından sürükleyerek darbetti
Taksici araç içerisinde tartıştığı kadını saçlarından sürükleyerek darbetti
Kaynak: İHA
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Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müşterisi ile tartışan taksici kadının saçını çekip kafasına vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müşterisi ile tartışan taksici kadının saçını çekip kafasına vurdu - Son Dakika
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