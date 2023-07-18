Taksici, müşterisine nereye gideceğini sormasını tavsiye etti - Son Dakika
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Taksici, müşterisine nereye gideceğini sormasını tavsiye etti

18.07.2023 21:39

Beylikdüzü'nde bir taksici, müşterisinin söylediği adrese gidemeyeceğini söyleyerek, binmeden önce nereye gideceğini sormasını tavsiye etti. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde müşterisinin söylediği adrese gidemeyeceğini söyleyen taksici, kadına, "Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor" diye de tavsiye verdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar'a gitmek isteyen bir kadın, yol üzerindeki 34 THK 23 plakalı taksiyi durdurarak bindi. Sürücüye Avcılar'da bir adrese gitmek istediğini söyleyen kadın, taksicinin o konuma gitmeyeceğini ve Esenyurt tarafına gittiğini duyunca şaşkınlık yaşadı. Kadın, yoldan müşteriyi alıp istediği yere bırakması gerektiğini söyledikten sonra şoför, "Taksiye binmeden önce sürücünün nereye gideceğini sormalısınız" diye karşılık verdi.

Diyalog sonrası yolcu, taksiden inerken ikili arasında yaşanan ilginç diyalog kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, Avcılar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Taksici, müşterisine nereye gideceğini sormasını tavsiye etti - Son Dakika


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