Taksici Sebahat Abla, korona günlerinde de görev başında - Son Dakika

Taksici Sebahat Abla, korona günlerinde de görev başında

Taksici Sebahat Abla, korona günlerinde de görev başındaBurdur'un ilk ve tek kadın taksi şoförü Sebahat Sezer (52), koronavirüs günlerinde de mesleğini devam ettiriyor.

Taksici Sebahat Abla, korona günlerinde de görev başında Burdur 'un ilk ve tek kadın taksi şoförü Sebahat Sezer (52), koronavirüs günlerinde de mesleğini devam ettiriyor. Burdur'da 1 çocuk, 3 torun sahibi Sebahat Sezer, 10 yıldır Burdur'da 1 çocuk, 3 torun sahibi Sebahat Sezer, 10 yıldır Burdur Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda 12 erkek meslektaşıyla birlikte takside direksiyon sallıyor. 2016 yılında Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından 'Yılın Şoförü' ödülüne layık görülen Sebahat Sezer, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs günlerinde de otomobilinin direksiyonunda ham sağlıkçılara hem de Burdurlu vatandaşlara hizmet ediyor. Sebahat Sezer, "10 yıldır Burdur'da devlet hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda taksicilik yapıyorum. Sebahat Sezer, "10 yıldır Burdur'da devlet hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda taksicilik yapıyorum. Koronavirüs günlerinde de tedbirlerimizi alarak işimize devam ediyoruz. Maskemi takıyorum, dezenfekte ürünüm var. Araca maskesiz müşteri almıyorum. Binen müşterime dezenfekte ürününden ikram ediyorum" dedi. Salgın günlerinde işlerde bir miktar düşüş olduğunu belirten Sezer, "Burdur'da gece nöbeti tutan tek durağız. Hem Burdur halkına, hem de devlet hastanemizdeki sağlıkçılarımıza hizmet ediyoruz. İnşallah bu virüsten kurtulacağımızı ümit ediyorum. Allah herkese sağlık versin" diye konuştu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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