Taksici Sebahat Abla, salgın günlerinde de görev başında - Son Dakika

BURDUR'un ilk ve tek kadın taksi şoförü Sebahat Sezer (52), koronavirüs günlerinde de mesleğini devam ettiriyor. 10 yıldır taksicilik yaptığını belirten Sezer, "Araca maskesiz yolcu almıyorum, binen müşteriye de dezenfektan ikam ediyorum" dedi.

Burdur'da, 1 çocuk, 3 torun sahibi Sebahat Sezer, 10 yıldır Burdur Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda 12 erkek meslektaşıyla birlikte takside direksiyon sallıyor. 2016 yılında Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından 'Yılın Şoförü' ödülüne layık görülen Sebahat Sezer, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs günlerinde de otomobilinin direksiyonunda hem sağlıkçılara hem de Burdurlu vatandaşlara hizmet ediyor.

Sebahat Sezer, "10 yıldır Burdur'da devlet hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda taksicilik yapıyorum. Koronavirüs günlerinde de tedbirlerimizi alarak işimize devam ediyoruz. Maskemi takıyorum, dezenfekte ürünüm var. Araca maskesiz müşteri almıyorum. Binen müşterime dezenfektan ikram ediyorum" dedi.

Salgın günlerinde işlerde bir miktar düşüş olduğunu belirten Sezer, "Burdur'da gece nöbeti tutan tek durağız. Hem Burdur halkına, hem de devlet hastanemizdeki sağlıkçılarımıza hizmet ediyoruz. İnşallah bu virüsten kurtulacağımızı ümit ediyorum. Allah herkese sağlık versin" diye konuştu.