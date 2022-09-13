TAKSİCİ SEBAHAT'İN ÖNCELİĞİ DİREKSİYONU KADIN ŞOFÖRE DEVRETMEK - Son Dakika
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TAKSİCİ SEBAHAT'İN ÖNCELİĞİ DİREKSİYONU KADIN ŞOFÖRE DEVRETMEK

13.09.2022 09:56

BURDUR'da 11 yıldır 'tek kadın taksi şoförü' olarak taksicilik yapan Sebahat Sezer'in (53) boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle mesleğini bırakma kararı alması müşterilerini üzdü.

BURDUR'da 11 yıldır 'tek kadın taksi şoförü' olarak taksicilik yapan Sebahat Sezer'in (53) boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle mesleğini bırakma kararı alması müşterilerini üzdü. Taksisini satışa çıkaran Sezer, "Tek şartım aracımı kadın şoförün alması. Ben bıraktıktan sonra da bir kadının işi devam ettirmesini istiyorum" dedi.

Burdur'da oturan Sebahat Sezer, eşi Cafer Sezer'in 2011 yılında karıştığı adli bir olay nedeniyle cezaevine girmesinden sonra taksi şoförlüğüne başladı. Kocasına ait takside Burdur Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda 12 erkek meslektaşıyla direksiyon sallayan Sebahat Sezer, kentin tek kadın taksi şoförü oldu. Kocasının 14 ay sonra cezaevinden çıkmasına rağmen Sezer, mesleğini sürdürdü. Taksi şoförlüğü süresince trafik cezası yemeyen, kurallara uymaya özen gösteren Sezer, 2016 yılında Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından 'Yılın Şoförü' ödülüne layık görüldü. 11 yıldır taksi şoförlüğü yapan Sebahat Sezer, sağlık sorunları nedeniyle mesleği bırakma kararı aldı.

YILIN ŞOFÖRÜ SEÇİLDİ

Sağlık sorunları yaşadığını ve yorulduğunu belirten Sebahat Sezer, taksi şoförlüğünü bırakmayı düşündüğünü anlattı. Taksisini 500 bin liraya satışa çıkardığını dile getiren Sezer, "Tek şartım aracımı kadın şoförün alması. Ben yıllardır Burdur'da tek kadın şoför olarak çalıştım. Ben bıraktıktan sonra da bir kadının işi devam ettirmesini istiyorum" dedi.

TRAFİK CEZASI YEMEDİ, KAZA YAPMADI

Burdur'da tek kadın taksi şoförü olarak görev yaptığını kaydeden 1 çocuk, 3 torun sahibi Sezer, "11 yıldır trafik kazası yapmadım. Ceza yemedim. Kurallara uymaya özen gösterdim. Boyun fıtığı rahatsızlığım var. Benim yerime de bir kadının kalmasını istiyorum. Sağlık problemim olmasa işimi devam ettirmek istiyorum. İşimi seviyorum, insanları seviyorum. Gün boyu evde otursam ne yapacağım? Kadınlara da çalışmalarını tavsiye ederim. Çalışsınlar, paralarını kazansınlar. Özellikle bir kadın şoförün taksimi satın almasını istiyorum" diye konuştu.

ERKEK MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK

Sebahat Sezer ile aynı durakta şoförlük yapan Tahsin Kabak (56) da "Sebahat hanımla 11 yıldır aynı durakta çalışıyoruz. Taksiciliği bırakma kararına üzüldük ama sağlık önemli. Bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAKSİCİ SEBAHAT'İN ÖNCELİĞİ DİREKSİYONU KADIN ŞOFÖRE DEVRETMEK - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAKSİCİ SEBAHAT'İN ÖNCELİĞİ DİREKSİYONU KADIN ŞOFÖRE DEVRETMEK - Son Dakika
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