Taksici, takı dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde taksici Olcay Tursun, yeni evlenecek çiftin takside unuttuğu 17 bin lira civarındaki takı dolu çantayı sahiplerine teslim etti.

Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün bir taksi durağında çalışan Olcay Tursun'un aracına 3 kişi bindi. Yolcularını bırakan Olcay Tursun, durağa doğru yola çıktı. Taksiden inen yolcular 5 dakika sonra telefonla taksiciye ulaşıp araçta içinde takılar olan çantayı unuttuğunu belirtti. Aracına bakan Tursun, takıları fark edince sahiplerine ulaştırmak için geri döndü. Tursun içerisinde takı olan çantayı teslim etti.

Altınları sahibine teslim Olcay Tursun, "İki bayan ve bir erkek bindi aracıma. Yolda giderken ben kendi kartımı verdim. Yolcuları indirdikten 5 dakika sonrasında telefonum çaldı. Aracımda altınlarını unuttuklarını söyledikten sonra altınların nerede olduğunu sordum ve arkada olduğunu söylediler. Döndüm ve baktığım zaman çantayı arka tarafta gördüm. Daha sonrasında tekrar arayarak altınların aracımda olduğumu ve 5 dakika içerisinde yanlarına gideceğimi söyledim. 17 bin TL'lik altın varmış çantanın içinde. 5 dakika içerisinde altınları ulaştırdık sahibine. Altınların sahibi teşekkür etti ve bende onlara daha dikkatli olmalarını söyledim. Yeni evleniyorlarmış, kafaları dalgınmış o şekilde söylediler. Çok mutlu oldular, zaten çok korkmuşlar gittiğimde hepsinin renkleri değişmişti. 17 bin lira az bir para değil." dedi.