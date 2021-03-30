Taksici, tartıştığı müşterisi tarafından vuruldu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde taksi şoförü Ramazan Fırat(48), aracına binen alkollü olduğu belirtilen müşteri tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Fırat'ın kullandığı taksiye müşteri olarak binen henüz kimliği belirsiz müşteri, yanında bulunan alkolü içmek isterken aracın içine döktü. Alkolün dökülmesi üzerine Fırat ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında müşteri üzerinde taşıdığı tabanca ile ateş açarak, Fırat'ı yüzünden yaraladı. Yaralı taksi şoförünü araçtan indirerek aracı çalıp, olay yerinden ayrılan müşteri aracı Kuşbahçe mevkisinde terk etti. Şahıs daha sonra bindiği başka bir taksinin şoförüne; "Az önce bir taksi şoförünü vurdum. Onun ölüp ölmediğini öğrenmem lazım" deyip kendisinin Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülmesini istedi Hastane önünde taksiden inen şahıs daha sonra kayıplara karıştı.

HASTANEYE DURUMUNU ÖĞRENMEYE GİTTİ

Taksici, müşterisinin anlattıkları üzerine meslektaşları ile irtibat kurarak olayın doğru olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Bu arada haber verilen jandarma ekipleri de kapsamlı araştırma başlattı. Jandarma ekipleri taksici Ramazan Fırat'ı Atatürk Mahallesi'ndeki boş bir alanda kanlar içinde bularak, hemen Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yüzünden yaralanan Fırat, verdiği ilk ifadesinde kimliğini bilmediği müşterisi tarafından aracına alkol dökülmesi üzerine tartıştığını ve bu sırada kendisinin tabanca ile vurduğunu anlattı. Fırat, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, Ramazan Fırat'ı tabanca ile vurarak yaralayan şüpheliyi yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.