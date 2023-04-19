Taksici terör estirdi! Önce fazla para istedi, sonra müşterisini ezmeye çalıştı - Son Dakika
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Taksici terör estirdi! Önce fazla para istedi, sonra müşterisini ezmeye çalıştı

19.04.2023 16:44

İstanbul'da "Bozuk" diyerek taksimetreyi açmayan taksici, kısa mesafe yol için yolcularından 150 TL talep etti. Duruma tepki gösteren yolcular, taksici ile tartışma yaşadı. Taksicinin aracı üzerlerine sürdüğünü ifade eden şahıslar, savcılığa giderek taksiciden şikayetçi oldu.

Taksim İstiklal Caddesi'nden Osmanbey'e gitmek isteyen Semih Ercan Asarkaya, kuzeni ile beraber bir taksiye bindi. Asarkaya'nın iddiasına göre taksici taksimetreyi açmadı.

ARACI ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Yolcularına "Taksimetre bozuk" diyen taksici 2 kilometre gittikten sonra ücret olarak kısa mesafe ücreti yerine 150 TL istedi. Şahısların buna tepki göstermesinin ardından taksici, arabayı yolcuların üzerine sürdü.

O ANLARI ANLATIRKEN İSYAN ETTİ

Yaşadığı korku dolu anları aktaran Asarkaya, "Sahur yapmak için Taksim'e çıkmıştık. Yarı yola geldiğimizde taksicinin taksimetreyi açmadığını fark ettim ve kendisinden rica ettim. Çalışmadığını söyledi taksimetrenin. Kısa mesafe olduğu için indi bindi 40 lira öderiz diye düşünüyordum 2-3 km olduğu için. Beni dolaştırdınız dedi dolaşsak bile nereye gidebiliriz. Taksim İstiklal'den Osmanbey'e. Benden 150 lira istedi. Fazla para isteyebilir ona bir şey demiyorum ama akli dengesi yerinde olan bir insan bir insanın üzerine araba sürmez" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Taksiye binmeye korktuklarını ifade eden ve elinde kanıt olması için kamerayla kayıt alan genç adam, çektiği görüntüler ile savcılığa giderek taksiciden şikayetçi oldu.

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Yine taksici terörü: Önce fazla para istedi, sonra müşterisini ezmeye çalıştı Yine taksici terörü: Önce fazla para istedi, sonra müşterisini ezmeye çalıştı

İstiklal Caddesi, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksici terör estirdi! Önce fazla para istedi, sonra müşterisini ezmeye çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksici terör estirdi! Önce fazla para istedi, sonra müşterisini ezmeye çalıştı - Son Dakika
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