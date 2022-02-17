Üye Girişi
TAKSİCİ TRAFİK DENETİMİNDE YAZILAN CEZAYA RAĞMEN KURAL TANIMADI - Son Dakika

TAKSİCİ TRAFİK DENETİMİNDE YAZILAN CEZAYA RAĞMEN KURAL TANIMADI

17.02.2022 14:25

ŞİŞLİ'de denetim yapan sivil trafik ekipleri, emniyet kemer takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve abart egzoz ile trafiğe çıkan sürücülere ceza yazdı.

ŞİŞLİ'de denetim yapan sivil trafik ekipleri, emniyet kemer takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve abart egzoz ile trafiğe çıkan sürücülere ceza yazdı. Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksi sürücüsü daha sonra yine kemer takmayıp kural tanımadan yoluna devam etti. Abart egzozlu sürücü ve telefonla konuşan sürücü de yazılan cezaya isyan etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri Mecidiyeköy'de taksicilerin kısa mesafe yolcu almaması, turist seçmesi ve taksimetre açmaması gibi konular başta olmak üzere denetim yaptı. Taksilerin yanı sıra trafik kuralı ihlali yaptıkları tespit edilen sivil araçlar da durdurularak denetlendi.

CEZA YEDİ KURAL TANIMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

Denetim noktasında durdurulan ve emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksi sürücüsü daha sonra yine kemer takmayıp kural tanımadan yoluna devam etti. Abart egzoz nedeniyle ceza yazılan bir sürücü de 'İnsanları rahatsız edecek kadar abartılı bir şey yok, Bin 800 lira ceza yazıldı. Bu hak mı, zorla cebimizden parayı alıyorlar" diye isyan etti.

'SADECE 2 DAKİKA KONUŞTUM"

Telefonla konuştuğu tespit edilip denetim noktasında durdurulan bir taksici de 'Eşim aradı cevap vermek zorunda kaldım, sadece 2 dakika konuştum en azında puan cezası yazmayın" diye polise dil döktü. Ceza yazılan sürücü 'Bu boş bir ceza, 15 puanım düşürüldü. Emniyet kemerim takılı, hızım yok ama telefonla konuştuğum için ceza yazıldı. Benim günlük kazancım bile bu kadar değil 427 ceza yazılmış" diye konuştu.

TAKSİCİ TRAFİK DENETİMİNDE YAZILAN CEZAYA RAĞMEN KURAL TANIMADI
TAKSİCİ TRAFİK DENETİMİNDE YAZILAN CEZAYA RAĞMEN KURAL TANIMADI
TAKSİCİ TRAFİK DENETİMİNDE YAZILAN CEZAYA RAĞMEN KURAL TANIMADI

YORUMLAR
500

Trafik Denetleme, Mecidiyeköy, İsyan, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİCİ TRAFİK DENETİMİNDE YAZILAN CEZAYA RAĞMEN KURAL TANIMADI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:25 Reuters haber ajansı duyurdu: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu
14:23 İspanyolların Tiki Taka'sı rafa kalktı: Galatasaray'da oyun sistemi silbaştan
14:18 Tüyler ürperten görüntü! Genç kıza tecavüz girişimi anbean kameralarda
14:15 Ekonomi nasıl yönetiliyor? AK Partililerin yüzde 56'sı ile MHP'lilerin yüzde 69'unun yanıtı aynı: Kötü!
14:11 Yürekleri ağıza getiren görüntü! Kıyafetini düşürdü, alması için oğlunu 9. kattan sarkıttı
14:06 Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 14'te sabit bırakıldı
14:02 Eski milli futbolcu Charles Yobane, taksicilik yaparken öldürüldü
13:55 Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi!
13:17 Camiden sonra bir icra da Akçakale Belediyesi'ne! Borçları nedeniyle binalarını satışa çıkardılar
13:47 Türkiye'ye yaklaşıyor! Sahra Çölü'nden yola çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 14:37:09. #1.11#
SON DAKİKA: TAKSİCİ TRAFİK DENETİMİNDE YAZILAN CEZAYA RAĞMEN KURAL TANIMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement