Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü - Son Dakika

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