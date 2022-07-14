Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü

14.07.2022 11:23

İstanbul Esenyurt'ta bir taksi şoförü ve arkadaşı, ücret yüzünden yolcuyla tartışma yaşadı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü.

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, yabancı uyruklu bir kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı.

ÇIĞLIK ATARAK KAÇMAYA BAŞLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başlayıp sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksici ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla arasına aldı, tekme tokat dövdü
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İSTANBUL ? ESENYURT'TA TAKSİCİ TARTIŞTIĞI YOLCUYU ARKADAŞIYLA TEKME TOKAT DÖVDÜ İSTANBUL ? ESENYURT'TA TAKSİCİ TARTIŞTIĞI YOLCUYU ARKADAŞIYLA TEKME TOKAT DÖVDÜ
Kaynak: DHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü - Son Dakika
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