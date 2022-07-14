Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, yabancı uyruklu bir kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başlayıp sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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