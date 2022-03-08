Taksici ve yolcuların tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika
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Taksici ve yolcuların tekme tokat kavgası kamerada

08.03.2022 16:03

Ankara'da bir taksicinin, yolcusu olan karı koca ile kavgası kameralara yansıdı.

Ankara'da bir taksicinin, yolcusu olan karı koca ile kavgası kameralara yansıdı.

İddiaya göre, dün Ziya Oralay Caddesi üzerindeki evlerinden çıkan Muammer M. (32) ve yabancı uyruklu Şeyma M. (25) çifti, çocukları Melis M. ile Tunalı Hilmi Caddesi'ne gitmek için taksiye bindi. Tunalı Hilmi Caddesine geldikleri esnada çiftin çocukları taksinin arka koltuğuna kustu. Taksicinin temizleme ücreti istemesi üzerine çift ve taksici arasında sözlü tartışma başladı. Daha sonra kavgaya dönüşen sözlü tartışmada taraflar birbirine vurmaya başladı. Olayın devam etmesi üzerine şoför, araçtaki kolonya şişesiyle Muammer M.'nin kafasına vurdu.

Çevredekilerin zorlukla ayırdığı kavganın ardından taksici olay yerinden uzaklaşırken kafasından yaralanan Muammer M. için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Hastaneye kaldırılan Muammer M.'nin kafasına 3 dikiş atıldığı ve durumunun iyi olduğu, darp raporu alarak taksiciden şikayetçi olduğu öğrenildi.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/ İHA)

Taksici ve yolcuların tekme tokat kavgası kamerada
Taksici ve yolcuların tekme tokat kavgası kamerada
Taksici ve yolcuların tekme tokat kavgası kamerada

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Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksici ve yolcuların tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika


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