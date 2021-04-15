Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi! Dehşet anları anbean kamerada - Son Dakika

Bir ülkenin kaderini belirleyecek kararı vermek elbette zordu! Bir anda yere yığıldı

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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldiği öne sürülen olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

ÖNCE TACİZ ETTİ, SONRA ARACI ÜZERİNE SÜRDÜ

Görüntülere göre, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsü, bir süre takip ederek taciz ettiği kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptı.

ÇIĞLIKLARI ORTALIĞI İNLETTİ

Çarpmanın etkisi ile yer düşen kadın çağlık çığlığa bağırmaya başladı. Acı içinde feryat eden kadının çığlıkları bölgede yankılanırken, aracından inen taksi sürücüsü ise bir süre etrafına bakındı. Dehşeti yaşayan kadın, daha sonra eliyle aracı yumruklayıp sürücüye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.